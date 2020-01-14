Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Мартемьянов: «Автомобилист» решил поиграть красиво, а в хоккее это наказывается

Мартемьянов: «Автомобилист» решил поиграть красиво, а в хоккее это наказывается
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвёл итоги матча с «Северсталью» (1:3).

«У нас были моменты в первом периоде, игра давалась. Но мы решили поиграть красиво, а в хоккее это наказывается, что и сделал соперник. Благодарен парням за то, что шли до конца, хотели сравнять счёт. Поздравляю вратаря «Северстали» с хорошей игрой. По сегодняшним травмам: у Стасенко, по-моему, перелом ключицы, а что у Хрипунова — пока не знаю, его в больницу увезли. Думаю, травмы серьёзные у обоих игроков. Почему играли в пять защитников и не выпускали молодого защитника? Он только прибыл из молодёжной команды, и не было смысла пускать его в игру — он даже пороха не нюхал», — цитирует Мартемьянова официальный сайт КХЛ.

«Северсталь» выиграла четвёртый матч из пяти последних, одолев «Автомобилист»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020