Мартемьянов: «Автомобилист» решил поиграть красиво, а в хоккее это наказывается

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвёл итоги матча с «Северсталью» (1:3).



«У нас были моменты в первом периоде, игра давалась. Но мы решили поиграть красиво, а в хоккее это наказывается, что и сделал соперник. Благодарен парням за то, что шли до конца, хотели сравнять счёт. Поздравляю вратаря «Северстали» с хорошей игрой. По сегодняшним травмам: у Стасенко, по-моему, перелом ключицы, а что у Хрипунова — пока не знаю, его в больницу увезли. Думаю, травмы серьёзные у обоих игроков. Почему играли в пять защитников и не выпускали молодого защитника? Он только прибыл из молодёжной команды, и не было смысла пускать его в игру — он даже пороха не нюхал», — цитирует Мартемьянова официальный сайт КХЛ.

«Северсталь» выиграла четвёртый матч из пяти последних, одолев «Автомобилист»