Мартемьянов: «Автомобилист» решил поиграть красиво, а в хоккее это наказывается
Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвёл итоги матча с «Северсталью» (1:3).
«У нас были моменты в первом периоде, игра давалась. Но мы решили поиграть красиво, а в хоккее это наказывается, что и сделал соперник. Благодарен парням за то, что шли до конца, хотели сравнять счёт. Поздравляю вратаря «Северстали» с хорошей игрой. По сегодняшним травмам: у Стасенко, по-моему, перелом ключицы, а что у Хрипунова — пока не знаю, его в больницу увезли. Думаю, травмы серьёзные у обоих игроков. Почему играли в пять защитников и не выпускали молодого защитника? Он только прибыл из молодёжной команды, и не было смысла пускать его в игру — он даже пороха не нюхал», — цитирует Мартемьянова официальный сайт КХЛ.
«Северсталь» выиграла четвёртый матч из пяти последних, одолев «Автомобилист»
Читайте также
- 15 января 2020
-
00:00
- 14 января 2020
-
23:52
-
23:34
-
23:25
-
23:19
-
23:05
-
22:57
-
22:55
-
22:54
-
22:42
-
22:40
-
22:21
-
21:59
-
21:48
-
21:44
-
21:41
-
21:27
-
21:24
-
21:10
-
20:57
-
20:45
-
20:25
-
20:13
-
20:05
-
19:58
-
19:52
-
19:50
-
19:45
-
19:39
-
19:18
-
19:14
-
19:08
-
19:00
-
18:49
-
18:27
Партнерский контент