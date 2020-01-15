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Экс-форвард «Салавата» Кубалик повторил достижение Рёника и Савара в «Чикаго»

Экс-форвард «Салавата» Кубалик повторил достижение Рёника и Савара в «Чикаго»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» проиграл «Чикаго Блэкхоукс» (2:3 ОТ).

Статистика Доминика Кубалика в «Чикаго»

Главным героем матча стал форвард гостей Доминик Кубалик, оформивший дубль. Чешский нападающий продлил голевую серию до пяти матчей, став пятым новичком в истории «Чикаго» с такой серией. Рекорд принадлежит Дэррилу Саттеру (семь матчей в сезоне-1980/1981). Кубалик повторил достижение Джереми Рёника, Дениса Савара, Джорджа Джи и Тома Кука (по пять матчей).

В 2017 году чешский форвард подписал контракт с «Салаватом Юлаевым», однако не сыграл за уфимский клуб ни одного официального матча, покинув российскую команду ещё в ходе межсезонья.

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