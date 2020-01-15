Гол Гурьянова помог «Далласу» обыграть «Колорадо», у Радулова «-1»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла на стадионе «Пепси-центр» завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.
Российский нападающий «Далласа» Денис Гурьянов забил гол. Форвард Александр Радулов провёл на площадке 17 минут и 47 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».
Защитник «Колорадо» Никита Задоров забил гол. Нападающий Валерий Ничушкин провёл на площадке 14 минут и 10 секунд и не отметился результативными действиями. Форвард Владислав Каменев получил 9 минут и 28 секунд игрового времени и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».
В параллельном матче «Аризона Койотс» на своей площадке обыграл «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 6:3. «Эдмонтон Ойлерз» в свою очередь также в домашней встрече обыграл «Нэшвилл Предаторз».
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