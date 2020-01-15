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Гол Гурьянова помог «Далласу» обыграть «Колорадо», у Радулова «-1»

Гол Гурьянова помог «Далласу» обыграть «Колорадо», у Радулова «-1»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла на стадионе «Пепси-центр» завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

Российский нападающий «Далласа» Денис Гурьянов забил гол. Форвард Александр Радулов провёл на площадке 17 минут и 47 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

Защитник «Колорадо» Никита Задоров забил гол. Нападающий Валерий Ничушкин провёл на площадке 14 минут и 10 секунд и не отметился результативными действиями. Форвард Владислав Каменев получил 9 минут и 28 секунд игрового времени и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

В параллельном матче «Аризона Койотс» на своей площадке обыграл «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 6:3. «Эдмонтон Ойлерз» в свою очередь также в домашней встрече обыграл «Нэшвилл Предаторз».

НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2020, среда. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 3
ОТ
Даллас Старз
Даллас
1:0 Задоров (Маккиннон) – 09:04' (5x5)   2:0 Ландеског (Маккиннон, Грейвз) – 15:27' (5x5)   2:1 Гурьянов (Хинц, Клингберг) – 29:54' (5x4)   2:2 Дикинсон (Кольяно, Комо) – 54:37' (5x5)   2:3 Линделль (Павелски) – 61:54' (3x3)
НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2020, среда. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
6 : 3
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Кессел (Степан) – 12:03' (5x5)   2:0 Кессел (Дворак, Гарланд) – 25:01' (5x4)   2:1 Лабанк (Кейн) – 26:42' (5x5)   3:1 Холл (Истерли, Гарланд) – 37:14' (5x5)   4:1 Круз (Степан, Кессел) – 48:09' (5x5)   4:2 Майер (Марло, Суомела) – 49:55' (5x5)   4:3 Кейн (Лабанк, Карлссон) – 57:51' (6x4)   5:3 Гарланд (Холл, Демерс) – 58:20' (en)   6:3 Холл (Круз, Степан) – 59:38' (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2020, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль) – 09:01' (5x5)   1:1 Форсберг (Дюшейн) – 10:42' (5x5)   1:2 Блэквелл (Бонино, Вебер) – 15:41' (5x5)   2:2 Драйзайтль (Чиассон, Макдэвид) – 19:42' (5x4)   3:2 Арчибальд (Макдэвид, Клефбом) – 29:09' (5x5)   4:2 Драйзайтль (Макдэвид) – 59:11' (en)
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