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Хеллебайк вышел на первое место в истории «Виннипега» по матчам на ноль

Хеллебайк вышел на первое место в истории «Виннипега» по матчам на ноль
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» переиграл «Ванкувер Кэнакс». Матч завершился со счётом 4:0 в пользу команды Пола Мориса.

Главным героем матча стал голкипер «Джетс» Коннор Хеллебайк, отразивший 42 броска. Американский голкипер вышел на первое место в истории «Виннипега» по матчам на ноль. Хеллебайк оформил 18-й шат-аут в карьере за «Виннипег». Обладателем прежнего достижения был Ондржей Павелец, 17 раз оставлявший ворота «Джетс» в неприкосновенности.

26-летний Хеллебайк был выбран «Виннипегом» на драфте НХЛ 2012 года в пятом раунде под общим 130-м номером. Дебютировал в НХЛ в 2015 году и на протяжении всей карьеры в лиге выступает за «Джетс».
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