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Бакош реализовал буллит в матче с «Авангардом», изящно переиграв Гарипова

Бакош реализовал буллит в матче с «Авангардом», изящно переиграв Гарипова
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» принимает «Авангард» (2:2, идёт второй период). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Команда Сергея Светлова открыла счёт в первом периоде, когда защитник «Авангарда» Егор Мартынов выкидывал шайбу с пятака, но угодил в конёк Алексею Дробину, в результате чего игровой снаряд срикошетил в ворота. Во втором периоде Валентин Пьянов сравнял счёт, а Алексей Потапов вывел гостей вперёд, но теперь уже хозяева смогли отыграться.

На 31-й минуте Денис Вихарев по центру выкатился один на один, которого прихватил всё тот же Мартынов. Штрафной бросок был отправлен исправлять Мартин Бакош. Словак выкатился на ворота, раскачал Эмиля Гарипова и послал шайбу между щитков.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Дробин открыл счёт в матче с «Авангардом», не нанося броска по воротам. Видео
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