Дробин открыл счёт в матче с «Авангардом», не нанося броска по воротам. Видео

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» принимает «Авангард» (1:0, идёт первый период). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счёт в матче был открыт курьёзным образом. На седьмой минуте стартового отрезка у хозяев прошла быстрая атака, в ходе которой форвард приморской команды Алексей Дробин прорвался по правому флангу и доставил шайбу на пятак. Защитник гостей Егор Мартынов попытался вынести игровой снаряд с пятака, но попал в конёк Алексею и шайба рикошетом влетела в ворота «ястребов».

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Для Дробина этот гол стал вторым за карьеру в лиге. Ворота омской команды защищает голкипер Эмиль Гарипов.