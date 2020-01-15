Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Адмирал» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
12:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Дробин открыл счёт в матче с «Авангардом», не нанося броска по воротам. Видео

Дробин открыл счёт в матче с «Авангардом», не нанося броска по воротам. Видео
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» принимает «Авангард» (1:0, идёт первый период). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счёт в матче был открыт курьёзным образом. На седьмой минуте стартового отрезка у хозяев прошла быстрая атака, в ходе которой форвард приморской команды Алексей Дробин прорвался по правому флангу и доставил шайбу на пятак. Защитник гостей Егор Мартынов попытался вынести игровой снаряд с пятака, но попал в конёк Алексею и шайба рикошетом влетела в ворота «ястребов».

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Для Дробина этот гол стал вторым за карьеру в лиге. Ворота омской команды защищает голкипер Эмиль Гарипов.

«Амур» — «Ак Барс»: форвард гостей Глухов забил один из самых курьёзных голов сезона
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020