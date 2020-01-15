Вихарев: рецепт простой — нужно больше бросать по воротам. Будем исправляться

Нападающий «Адмирала» Денис Вихарев поделился впечатлениями от проигранного матча с «Авангардом» (2:5).



«Удачно начали, да. Повели 1:0, провели неплохой первый период. Потом во втором периоде как-то потеряли нить игры, что ли… Перестали выполнять задание. Начались удаления, поэтому стали проигрывать. Потом уже как-то не знаю. Вроде начали отыгрываться, но соперник в большинстве два гола забил.



Конечно, мы сами виноваты, что мало бросали, что мало лезли на ворота. Нам об этом и тренеры сказали. Ещё раз повторюсь – завтра будем исправляться. Нацеленными на ворота нужно быть, больше бросать по воротам. Рецепт простой, сами знаете.



У нас каждую игру в принципе никогда ни к кому претензий по самоотдаче нет. Все горят желанием. Но сегодня что-то неправильно сделали. Сейчас немножко передохнём, завтра с утра разберём ошибки — и с новыми силами в бой», — цитирует Вихарева официальный сайт «Адмирала».