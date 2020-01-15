Манухов: «Авангарду» нужно завтра выигрывать и спокойно ехать домой
Защитник омского «Авангарда» Роман Манухов прокомментировал гостевую победу над «Адмиралом» из Владивостока (5:2). Напомним, завтра, 16 января, команды вновь встретятся между собой. Начало матча — в 12:30 мск.
«В целом всё нормально, доволен. Выиграли, набрали два важных очка. Надо завтра выигрывать и спокойно ехать домой.
Мы спокойно играем по своему заданию, ничего не придумываем. Активно играем в свой хоккей. Когда есть возможность — подключаюсь.
Это неважно, что завтра второй матч за два дня. Так же готовимся, они так же выходят играть против нас», — приводит слова Манухова официальный сайт «Авангарда».
Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/2020
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