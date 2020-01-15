Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Манухов: «Авангарду» нужно завтра выигрывать и спокойно ехать домой

Манухов: «Авангарду» нужно завтра выигрывать и спокойно ехать домой
Хоккей / КХЛ 0

Защитник омского «Авангарда» Роман Манухов прокомментировал гостевую победу над «Адмиралом» из Владивостока (5:2). Напомним, завтра, 16 января, команды вновь встретятся между собой. Начало матча — в 12:30 мск.

«В целом всё нормально, доволен. Выиграли, набрали два важных очка. Надо завтра выигрывать и спокойно ехать домой.

Мы спокойно играем по своему заданию, ничего не придумываем. Активно играем в свой хоккей. Когда есть возможность — подключаюсь.

Это неважно, что завтра второй матч за два дня. Так же готовимся, они так же выходят играть против нас», — приводит слова Манухова официальный сайт «Авангарда».

Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/2020

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020