Манухов: «Авангарду» нужно завтра выигрывать и спокойно ехать домой

Защитник омского «Авангарда» Роман Манухов прокомментировал гостевую победу над «Адмиралом» из Владивостока (5:2). Напомним, завтра, 16 января, команды вновь встретятся между собой. Начало матча — в 12:30 мск.



«В целом всё нормально, доволен. Выиграли, набрали два важных очка. Надо завтра выигрывать и спокойно ехать домой.



Мы спокойно играем по своему заданию, ничего не придумываем. Активно играем в свой хоккей. Когда есть возможность — подключаюсь.



Это неважно, что завтра второй матч за два дня. Так же готовимся, они так же выходят играть против нас», — приводит слова Манухова официальный сайт «Авангарда».



Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/2020