Ковальчук — о проблемах в «Лос-Анджелесе»: я бесполезен, когда играю 7–10 минут за матч

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук рассказал, почему у него не заладилась карьера в «Лос-Анджелесе». Напомним, «короли» расторгли контракт с 36-летним россиянином.



«Я оказался в клубе в неподходящее время. Когда я туда попал, ожидания были высокими, но команда сильно изменилась. Несколько игроков получили травмы, сменился главный тренер и всё такое. Мы поговорили с руководством и решили идти разными путями.



Я не был готов к роли, которую мне отвели в «Кингз». Это было тяжело. Я бесполезен, когда играю только 7–10 минут за матч. Некоторые парни привыкли к этому и отлично справляются, но я нет. Я много работал, стремясь получить больше игрового времени, но этого не происходило», — цитирует Ковальчука Sportsnet.

Первый гол Ковальчука за «Монреаль»! Догнал Буре и радовался, как будто забил в первый раз Илья, возможно, спас главного тренера «Канадиенс» от увольнения.