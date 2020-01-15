Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Ковальчук — о проблемах в «Лос-Анджелесе»: я бесполезен, когда играю 7–10 минут за матч

Ковальчук — о проблемах в «Лос-Анджелесе»: я бесполезен, когда играю 7–10 минут за матч
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук рассказал, почему у него не заладилась карьера в «Лос-Анджелесе». Напомним, «короли» расторгли контракт с 36-летним россиянином.

«Я оказался в клубе в неподходящее время. Когда я туда попал, ожидания были высокими, но команда сильно изменилась. Несколько игроков получили травмы, сменился главный тренер и всё такое. Мы поговорили с руководством и решили идти разными путями.

Я не был готов к роли, которую мне отвели в «Кингз». Это было тяжело. Я бесполезен, когда играю только 7–10 минут за матч. Некоторые парни привыкли к этому и отлично справляются, но я нет. Я много работал, стремясь получить больше игрового времени, но этого не происходило», — цитирует Ковальчука Sportsnet.

Первый гол Ковальчука за «Монреаль»! Догнал Буре и радовался, как будто забил в первый раз
Илья, возможно, спас главного тренера «Канадиенс» от увольнения.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020