Бесценные моменты. Что дети говорят о хоккее

Наблюдать за игрой любимого клуба всегда очень волнительно, почти также, как и наблюдать за тренировкой своего сына на льду. Но только представьте, что ваш ребёнок растёт и превращается в профессионального хоккейного игрока? Как здорово, пройти этот путь вместе с ним, воспитать в нём любовь к хоккею и разделить все бесценные моменты на льду и в жизни.
В рамках специального проекта «Чемпионата» и Mastercard мы отправились в обычную хоккейную секцию ХК «Морозово» для того, чтобы взять интервью у малышей-хоккеистов, которые только начинают свой путь. Возможно, кто-то из них совсем скоро станет новой звездой КХЛ. Так что смотрите внимательно, и помните, что в обычной жизни всегда есть место для большой мечты.
Разделить «Бесценные моменты» КХЛ вместе с Mastercard можно уже сейчас, просто зарегистрируйтесь на сайте, голосуйте за игроков и не упустите шанс разделить «Бесценный трофей» с любимым хоккеистом.
Благодарим за помощь в организации съёмки ХК «Морозово».
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
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