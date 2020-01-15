Риттих заменит Кемпера на Матче звёзд НХЛ

Вратарь «Калгари Флэймз» Давид Риттих заменит в сборной Тихоокеанского дивизиона на Матче звёзд Национальной хоккейной лиги Дарси Кемпера из «Аризоны Койотс», информирует официальный сайт «Калгари».



Напомним, 12 января стали известны окончательные составы сборных дивизионов на Матч звёзд. Последними участниками стали победители зрительского голосования — нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши, форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер, нападающий «Сент-Луис Блюз» Дэвид Перрон и защитник «Ванкувер Кэнакс» Куинн Хьюз.



В шоу-матче примут участие два российских хоккеиста — вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский и нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин.



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