Ковальчук отдал 10-ю результативную передачу в сезоне НХЛ. Видео

В Монреале на стадионе «Белл-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимает «Чикаго Блэкхоукс».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:1 в пользу гостей. Единственный гол за «Монреаль» забил Филлип Дано. Результативной передачей отметился российский нападающий Илья Ковальчук.

Видео с передачей Ковальчука можно посмотреть на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.

Таким образом, Ковальчук сделал 10-ю результативную передачу в сезоне НХЛ. Теперь на счету игрока 14 очков (4+10), которые он набрал в 23 играх сезона.

Всего за карьеру в НХЛ он провел 903 матча, забив 437 голов и сделав 427 результативных передач.