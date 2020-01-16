Ковальчук отдал 10-ю результативную передачу в сезоне НХЛ. Видео
В Монреале на стадионе «Белл-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимает «Чикаго Блэкхоукс».
На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:1 в пользу гостей. Единственный гол за «Монреаль» забил Филлип Дано. Результативной передачей отметился российский нападающий Илья Ковальчук.
Видео с передачей Ковальчука можно посмотреть на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.
Таким образом, Ковальчук сделал 10-ю результативную передачу в сезоне НХЛ. Теперь на счету игрока 14 очков (4+10), которые он набрал в 23 играх сезона.
Всего за карьеру в НХЛ он провел 903 матча, забив 437 голов и сделав 427 результативных передач.
Sportsnet: успех Ковальчука может стать поводом для его обмена из «Монреаля» в дедлайн
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