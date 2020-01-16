Овечкин — о новом контракте с «Кэпиталз»: клуб не торопится подписывать меня

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о своей контрактной ситуации. Напомним, что недавно новый договор с «Вашингтоном» подписал другой опытный нападающий Никлас Бекстрём, а контракт Овечкина истекает после окончания сезона-2020/21.
«Посмотрим, что будет. До 1 июля мы не можем вести переговоры, но посмотрим. Я не спешу, и думаю, что генеральный менеджер Брайан Маклеллан, владелец Тед Леонсис и вся организация тоже не торопится подписывать меня. Я понимаю, почему Бекстрём хотел остаться в «Вашингтоне». Я действительно у него спрашивал, меня интересовало, что происходит. Никлас спросил у меня совета, и я очень рад, что его контракт подписан. Как игроку, мне хочется остаться здесь, потому что здесь семья и много друзей, хорошие отношения с клубом, с городом. Переезжать я бы не хотел, потому что всё это стало моим вторым домом», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.
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