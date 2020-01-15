«Вашингтон» дал Бекстрёму $ 9 млн. Новый контракт Овечкина будет заметно жирнее

Если шведу дали такие деньги в 32 года, то россиянин должен получить на несколько миллионов больше.

Никлас Бекстрём, несравненный подносчик снарядов для Александра Овечкина и главный распасовщик в истории «Вашингтона», продлил контракт с клубом на пять лет и $ 46 млн. «Столичные» выполнили одну из главных задач на этот сезон по части формирования состава. Следующая цель – сам Овечкин, который может подписать новый контракт не раньше 1 июля.

Американский журналист сообщил детали нового контракта «Вашингтона» с Бекстрёмом

Овечкин и Бекстрём – живые легенды «Вашингтона», которые играют бок о бок уже 13 лет. Это Овечкин 14 лет назад называл фамилию своего будущего неразлучного партнёра на драфте НХЛ. Они провели вместе более 900 матчей – большую часть в одном звене. Они единственные игроки в истории клуба, набравшие больше 900 очков каждый. Бекстрём – лучший ассистент, Овечкин – лучший снайпер и бомбардир. Бекстрём был первым, кому Овечкин передал завоёванный Кубок Стэнли на льду. Они уже не просто одноклубники, а большие друзья. Их в шутку даже называли старыми любовниками из-за того, как долго и плодотворно живёт их дуэт.

Когда в тренировочном лагере у них стали спрашивать о продолжении карьеры, Овечкин ответил, что хотел бы играть вместе с Бекстрёмом до конца карьеры. «Мы столько сделали для города, для команды, это же будет длиться вечно? Надеюсь, Бекстрём подпишет новый долгосрочный контракт и останется здесь до конца карьеры. Здесь его наследие, не думаю, что ему будет приятнее играть где-то ещё, а не здесь».

Летом должен подписаться и Овечкин

Бекстрём перед стартом сезона отказался от услуг агента и сам вёл переговоры по новому контракту. Так же ведёт дела и Овечкин. Это стало возможным благодаря тому, что у обоих хорошие, доверительные отношения с руководством клуба. «Было весело, не могу сказать ничего плохого. Маклеллан не пытался со мной играть, я с ним – тоже, мы были честными друг с другом. У нас был диалог, мы не кричали, не орали друг на друга. Всё было хорошо», — поделился Бекстрём, а затем выразил уверенность, что Овечкин заключит свой контракт уже 2 июля.

Бекстрём — о новом контракте Овечкина: если я прав, то он подпишет бумаги 2 июля

Сейчас капитан «Вашингтона» является самым высокооплачиваемым игроком команды, получая в среднем $ 9,54 млн в год – даже больше, чем будет зарабатывать Бекстрём по новому соглашению. Он – одна из главных звёзд лиги, нестареющий снайпер, который находится в потрясающей форме. И он уже нацелился на рекорд Уэйна Гретцки, а значит, никуда уходить не собирается. Да и сам не раз говорил о том, что хотел бы остаться. После того, как Бекстрём поставил подпись под новым контрактом, причин куда-то уходить стало ещё меньше.

Очевидно, что и Овечкина ждёт прибавка к зарплате, но какая? Летом четверо игроков «столичных» должны стать ограниченно свободными агентами (из ключевых – только защитник Зигенталер). Через год новые контракты потребуются Якубу Вране и Илье Самсонову. Первый уже заявил о себе в полную силу и запросит намного больше $ 3,35 млн, а россиянина, вполне вероятно, ждёт относительно небольшой контракт-мостик.

Потолок зарплат летом снова должен вырасти, как ожидается, на пару миллионов, но в любом случае «Вашингтону» предстоят скрупулезные подсчёты, чтобы и с Овечкиным договориться, и молодёжь сохранить, и боеспособный состав собрать. Если бы в клубе не планировали ещё несколько лет пошуметь при Овечкине и Бекстрёме, то зачем тогда всё это затевалось?

Каспарайтис: у Бекстрёма пенсионный контракт, но для Овечкина это круто

В зарубежной прессе все отмечают сходство нынешнего и будущего контрактов Бекстрёма по проценту от потолка зарплат. И в 2010 году, и сейчас его годовой заработок отбирал 11,3% от потолка. Зарплата по контракту Овечкина в 2008 году составляла 16,8% от потолка зарплат. Примерно такое же соотношение было у контракта Макдэвида, но в последнее время суперзвёзды «отнимают» чуть меньше – примерно 14-14,5% (Панарин, Мэттьюс, Карлссон, Даути, Таварес). В случае с Овечкиным при повышении потолка зарплат хотя бы на полтора миллиона, это будет $ 11,5-12 млн за сезон. Это может вернуть ему статус самого дорого хоккеиста мира среди россиян.

В НХЛ растёт ещё один топ-вратарь из России. Самсонов бьёт рекорды «Вашингтона» Он уже сейчас теснит Брэйдена Холтби, а в следующем сезоне должен стать первым номером.

Для Холтби места нет

Накануне мы уже писали о стремительном прогрессе Ильи Самсонова и том, как это может отразиться на нынешнем первом номере клуба Брэйдене Холтби, чей контракт истекает летом. Сейчас переговоры голкипера с клубом заморожены – стороны договорились вернуться к ним после сезона, но велика вероятность, что на Холтби денег уже не найдётся, даже если он согласится на существенную скидку.

Да и зачем Холтби оставаться в «Вашингтоне», зная, что тебе на пятки наступает талантливый молодой парень, и твоё игровое время будет неумолимо падать? Другое дело – уйти в клуб, где ты ещё лет пять сможешь быть безоговорочным номером один. И заодно получить намного больше денег.

Так Андрей Василевский вытеснил Бена Бишопа из «Тампы», Мэтт Мюррей – Марка-Андре Флёри из «Питтсбурга». Разница только в том, что они уходили из клубов при действующих контрактах, а Холтби волен сам выйти на рынок и определять своё будущее.

«Вашингтону» тоже нет смысла цепляться на проверенного, но дорогостоящего ветерана, когда у них практически созрел новый страж ворот. Кажется, расставание Холтби со «столичными» пройдёт по обоюдному согласию.