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Экс-форвард «Динамо» и «Спартака» Подшендялов пополнил состав «Торпедо-Горький»

Экс-форвард «Динамо» и «Спартака» Подшендялов пополнил состав «Торпедо-Горький»
Хоккей / КХЛ 0

Известный российский нападающий Артём Подшендялов пополнил состав клуба ВХЛ «Торпедо-Горький», информирует пресс-служба нижегородского клуба.

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30-летний в прошлом выступал в составе владивостокского «Адмирала» и московского «Динамо». В составе «Адмирала» Артём в сезоне-2014/2015 набрал 31 (16+15) очко в регулярном чемпионате КХЛ, что является его лучшим результатом в карьере.

Также в главной лиге страны выступал за «Сочи», «Нефтехимик» и «Спартак». Всего в 191 матче Подшендялов набрал 74 (34+40) очка при показателе полезности "+6" и 52 минутах штрафного времени. В среднем за матч Артём проводил на льду 13 минут и 54 секунды.

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