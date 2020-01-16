Экс-форвард «Динамо» и «Спартака» Подшендялов пополнил состав «Торпедо-Горький»
Известный российский нападающий Артём Подшендялов пополнил состав клуба ВХЛ «Торпедо-Горький», информирует пресс-служба нижегородского клуба.
Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата ВХЛ сезона-2019/2020
30-летний в прошлом выступал в составе владивостокского «Адмирала» и московского «Динамо». В составе «Адмирала» Артём в сезоне-2014/2015 набрал 31 (16+15) очко в регулярном чемпионате КХЛ, что является его лучшим результатом в карьере.
Также в главной лиге страны выступал за «Сочи», «Нефтехимик» и «Спартак». Всего в 191 матче Подшендялов набрал 74 (34+40) очка при показателе полезности "+6" и 52 минутах штрафного времени. В среднем за матч Артём проводил на льду 13 минут и 54 секунды.
Подшендялов: не хотел ничего доказывать «Динамо», там была своя ситуация
Читайте также
- 16 января 2020
-
10:36
-
10:16
-
10:00
-
09:36
-
09:25
-
09:13
-
08:55
-
08:30
-
08:01
-
07:45
-
07:03
-
06:36
-
06:23
-
06:15
-
05:14
-
04:54
- 15 января 2020
-
23:52
-
23:30
-
23:12
-
22:58
-
22:28
-
22:00
-
21:50
-
21:41
-
21:35
-
21:23
-
20:55
-
20:41
-
20:21
-
20:15
-
20:08
-
19:59
-
19:50
-
19:45
-
19:06
Партнерский контент