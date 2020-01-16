Светлов: «Авангард» очень мощно сыграл — хорошие шансы создал и сразу их реализовал

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Авангардом». Встреча, проходившая во Владивостоке, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

«Не прозевали матч, были готовы, но соперник очень мощно сыграл — хорошие шансы создал и сразу же их реализовал. Но тем не менее мы играли до конца. Терпение у нас было. Во втором периоде мы игру перевернули в нашу сторону. У нас были хорошие моменты, забили гол. При счёте 1:2, выходя на третий период, была надежда, что забьём, шанс создадим. Но уверенная и спокойная игра противника не дала нам возможность реализовать свои шансы.

Но тем не менее, если оценивать игру, играли мы неплохо. Хорошие моменты создавали, но реализация у нас сегодня была не на 100%. Моменты были, вратарь соперника очень уверенно сыграл. Винить ребят нет надобности — играли хорошо. Самоотдача полная была, движение хорошее.

По травмированным. Олкинуора, по последним данным, порядка 7-10 дней ещё в гипсе ходить будет. В прошлой игре Желдаков палец сломал, выбыл где-то на месяц или больше… Трушков больной ещё до сих пор. Но тем не менее у нас есть кем заменить. Мы готовимся и надеемся, что в ближайшее время ребята, которые температурили, войдут в строй», — цитирует Светлова пресс-служба «Адмирала».