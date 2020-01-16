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Хартли: «Авангард» немного усложнил игру во втором периоде в матче с «Авангардом»

Хартли: «Авангард» немного усложнил игру во втором периоде в матче с «Авангардом»
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал результат матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Адмиралом». Встреча, проходившая во Владивостоке, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

«Мы хорошо начали первый период, хорошо двигались, катались. Но затем мы немного усложнили свою игру во втором, особенно когда пропустили шайбу. Но ответили в третьем периоде в большинстве и уверенно закончили матч. Эта игра завершает наш большой выезд четырёхматчевый. Мы заработали 8 очков, и нужно отдать должное нашей команде. Все стремились побеждать, все играли так, как нужно. Играли правильно, как мы должны играть», — цитирует Хартли пресс-служба «Адмирала».

Для команд это был второй матч во Владивостоке за два дня. Вчера, 15 января, команда Боба Хартли также была сильнее, одержав победу со счётом 5:2.

«Авангард» повторно обыграл «Адмирал», продлив победную серию до четырёх матчей
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