«Куньлунь» одержал волевую победу в матче с «Ак Барсом», забросив две шайбы за 30 секунд

В Пекине завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Куньлунь Ред Стар» на стадионе «Шоуган-Арена» принимал «Ак Барс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 3:1.

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги.

На 7-й минуте гостей вперёд вывел Михаил Глухов. Но во второй 20-минутке китайский клуб перевернул игру. На 35-й минуте Адам Кракнелл сравнял счёт, а ещё через 30 секунд Тревор Мёрфи вывел хозяев вперёд.

«Ак Барс» в итоге так и не сумел отыграться, чтобы перевести игру в овертайм. А уже на последних секундах Жильбер Брюле забросил шайбу в пустые ворота.

«Куньлунь» прервал серию из трёх поражений. Для «Ак Барса» это поражение стало третьим в пяти последних матчах.