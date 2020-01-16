Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — «Йокерит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Куньлунь» одержал волевую победу в матче с «Ак Барсом», забросив две шайбы за 30 секунд

«Куньлунь» одержал волевую победу в матче с «Ак Барсом», забросив две шайбы за 30 секунд
Хоккей / КХЛ 0

В Пекине завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Куньлунь Ред Стар» на стадионе «Шоуган-Арена» принимал «Ак Барс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 3:1.

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги.

На 7-й минуте гостей вперёд вывел Михаил Глухов. Но во второй 20-минутке китайский клуб перевернул игру. На 35-й минуте Адам Кракнелл сравнял счёт, а ещё через 30 секунд Тревор Мёрфи вывел хозяев вперёд.

«Ак Барс» в итоге так и не сумел отыграться, чтобы перевести игру в овертайм. А уже на последних секундах Жильбер Брюле забросил шайбу в пустые ворота.

КХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2020, четверг. 14:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
3 : 1
Ак Барс
Казань
0:1 Глухов (Фрэттин, Азеведу) – 07:00' (5x3)   1:1 Кракнелл – 35:38' (5x5)   2:1 Мёрфи (Фу, Вонг) – 36:08' (5x5)   3:1 Брюле (Челиос) – 59:59' (en)

«Куньлунь» прервал серию из трёх поражений. Для «Ак Барса» это поражение стало третьим в пяти последних матчах.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020