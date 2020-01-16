«Куньлунь» одержал волевую победу в матче с «Ак Барсом», забросив две шайбы за 30 секунд
В Пекине завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Куньлунь Ред Стар» на стадионе «Шоуган-Арена» принимал «Ак Барс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 3:1.
Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги.
На 7-й минуте гостей вперёд вывел Михаил Глухов. Но во второй 20-минутке китайский клуб перевернул игру. На 35-й минуте Адам Кракнелл сравнял счёт, а ещё через 30 секунд Тревор Мёрфи вывел хозяев вперёд.
«Ак Барс» в итоге так и не сумел отыграться, чтобы перевести игру в овертайм. А уже на последних секундах Жильбер Брюле забросил шайбу в пустые ворота.
КХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2020, четверг. 14:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
3 : 1
Ак Барс
Казань
0:1 Глухов (Фрэттин, Азеведу) – 07:00' (5x3) 1:1 Кракнелл – 35:38' (5x5) 2:1 Мёрфи (Фу, Вонг) – 36:08' (5x5) 3:1 Брюле (Челиос) – 59:59' (en)
«Куньлунь» прервал серию из трёх поражений. Для «Ак Барса» это поражение стало третьим в пяти последних матчах.
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