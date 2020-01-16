Перро: когда в следующий раз меня кто-то ударит, я тресну его чёртовой клюшкой по башке
Форвард «Виннипег Джетс» Мэттью Перро жёстко отозвался о решении НХЛ не наказывать игрока «Ванкувер Кэнакс» Джейка Виртанена за грубый фол. Во время матча команд Виртанен попал локтем в голову Перро.
«Пошёл бы этот департамент безопасности НХЛ в задницу. Теперь я понял, что моё здоровье зависит только от меня. Если в следующий раз меня кто-то ударит, я возьму клюшку и тресну ею соперника по башке. И пусть только меня дисквалифицируют за это!
Я самый маленький игрок в составе «Виннипега», и мне сложно с кем-то драться. Я могу лишь защитить себя клюшкой. И я сразу говорю, что ударю чёртовой клюшкой по башке следующего, кто захочет меня ударить во время матча», — цитирует Перро The National Post.
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