Перро: когда в следующий раз меня кто-то ударит, я тресну его чёртовой клюшкой по башке

Форвард «Виннипег Джетс» Мэттью Перро жёстко отозвался о решении НХЛ не наказывать игрока «Ванкувер Кэнакс» Джейка Виртанена за грубый фол. Во время матча команд Виртанен попал локтем в голову Перро.

«Пошёл бы этот департамент безопасности НХЛ в задницу. Теперь я понял, что моё здоровье зависит только от меня. Если в следующий раз меня кто-то ударит, я возьму клюшку и тресну ею соперника по башке. И пусть только меня дисквалифицируют за это!

Я самый маленький игрок в составе «Виннипега», и мне сложно с кем-то драться. Я могу лишь защитить себя клюшкой. И я сразу говорю, что ударю чёртовой клюшкой по башке следующего, кто захочет меня ударить во время матча», — цитирует Перро The National Post.