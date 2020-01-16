Никитин: у ЦСКА был седьмой матч через день, у ребят сил немного

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с ХК «Сочи» (6:1).

«У нас был седьмой матч через день, поэтому у ребят сил было немного. Мы грамотно сработали и дождались своих шансов. Сделали то, что нужно.

Вей пока что даже не тренируется с командой, поэтому и не играет.

Будем ли разбивать связку Капризов – Слепышев? Дальше посмотрим. Какие у нас сейчас есть связки, те сегодня и играли.

Толчинский много играет, потому что, во-первых, выполняет большой объём работы. Во-вторых, у него возросла результативность. В-третьих, он всё сердце и душу отдаёт команде, поэтому и играет по 15 минут. Наверное, он адаптировался к требованиям ЦСКА. Всё-таки он последние пять лет проводил то в фарм-клубе, то в Северной Америке. Это непросто. Как правило, ребятам, которые оттуда приезжают, нужно время.

С Леонидом Вайсфельдом, который будет моим напарником на Матче Звёзд, у меня нормальные отношения, раньше нигде не сталкивался с ним. Сработаемся? Да а что там срабатываться. Там же главное выйти на конкурсы и на игру. И всё", — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.