Толчинский: все команды первый период играют с ЦСКА аккуратно

Нападающий ЦСКА Сергей Толчинский поделился впечатлениями от игры с ХК «Сочи» (6:1).

«Все команды на нас настраиваются, первый период играют аккуратно, поэтому в начале матча нам бывает тяжело прорвать оборону. У некоторых команд бывают ошибки, у нас хорошо получается реализовать. Но в первом периоде тяжело забить. А в третьем все команды начинают бежать и пытаются отыгрываться. В итоге они совершают какие-то ошибки в обороне и мы это используем. Поэтому в третьем периоде получается больше забить.

В эпизоде с моим голом Саша Попов отдал мне на пустые, как там было не забить. У меня, по-моему, все голы с его передач. Мы уже очень много игр вместе провели, так что понимаем друг друга. Играть с ним одно удовольствие.

Сейчас у нас будет небольшой перерыв, все в команде планируют отдохнуть. График был плотный, семь игр подряд. Тяжело уже и эмоционально, и психологически. Ребята истощены, поэтому нам нужен отдых. Будем готовиться к следующим играм.

Но всё равно силы есть. Не то что мы очень сильно устали. Сегодня мы сыграли правильно, здорово играли в защите и в третьем периоде воспользовались ошибками соперника. Очень хотелось помочь Ларсу сыграть на ноль, жаль, что не получилось.

Сильно ли досталось в драке? Да я и не понял. Кажется, меня там и судья даже бил.

Обидно ли, что не смог оформить хет-трик Горди Хоу? Да не знаю. А это серьёзное достижение? Я только расстроился, что меня ударили. Просто я давно уже без шайбы был, поэтому немного закипел.

В последних играх я стал увереннее, правильнее играть. Тренерский штаб помог. Спасибо им, что дают больше времени. Я рад, что сейчас получается набирать очки, помогать команде", — передаёт слова Толчинского корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.