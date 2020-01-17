Дадонов забросил 20-ю шайбу в сезоне в ворота «Лос-Анджелеса»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» принимает «Лос-Анджелес Кингз». На момент написания новости идёт 1-й период, хозяева ведут в счёте – 1:0.

На 7-й минуте 1-го периода счёт в матче открыл российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов, реализовав численное преимущество. Результативными передачами отметились нападающие Джонатан Юбердо и Александр Барков.

Видео можно посмотреть в «Твиттере» «Флориды Пантерз».

Для Дадонова это 20 шайба в нынешнем сезоне НХЛ, также на его счету 17 ассистов в 46 матчах при показателе полезности «+3» и 6 минутах штрафа. Он является 3-м бомбардиром «Флориды» с 37 очками.