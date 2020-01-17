Овечкин установил новый голевой рекорд в матче с «Нью-Джерси»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимает на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» «Нью-Джерси Дэвилз». Идёт второй период, хозяева ведут в счёте – 3:1.
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль в первом периоде и записал на свой счёт 29-ю и 30-ю заброшенную шайбу. Таким образом, он установил очередной рекорд став первым игроком, которому удалось забить не менее 30 голов за одну команду на протяжении минимум 15 сезонов подряд, сообщается в «Твиттере» Capitals PR.
На счету Овечкина 30 голов и 16 результативных передач в 48 матчах нынешнего сезона НХЛ. С 46 очками он является вторым бомбардиром «Вашингтона».
Овечкин отметился дублем в матче с «Нью-Джерси»
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