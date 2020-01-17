Овечкин отметился дублем в матче с «Нью-Джерси»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимает на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» «Нью-Джерси Дэвилз». После 1-го периода хозяева ведут – 2:0.

Дублем отметился российский нападающий «столичных» Александр Овечкин, забросив в большинстве (5 на 3) первую шайбу на 16 минуте первого периода, уже спустя три минуты он отличился своим вторым голом в этой игре. Шведский нападающий «Вашингтона» Никлас Бекстрём, недавно подписавший новое соглашение с клубом на $ 46 млн, поучаствовал в обеих заброшенных шайбах, записав на свой 2 очка.

Видео первого гола Овечкина можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Видео первого гола Овечкина можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Теперь на счету Овечкина 30 голов и 16 ассистов в 48 матчах нынешнего сезона НХЛ. С 46 очками он является вторым бомбардиром «Вашингтона».

В прошлом матче с «Каролиной Харрикейнз» Александр записал дубль на свой счёт.