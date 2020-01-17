Ковальчук обошёл Буре по количеству голов в НХЛ среди россиян

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» на стадионе «Уэллс Фарго-центр» принимает «Монреаль Канадиенс». Идёт 3-й период, гости ведут – 3:1.

Свою 5-ю шайбу в нынешнем сезоне на третьей минуте второго периода забросил 38-летний российский нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук, реализовав большинство.

Таким образом, Ковальчук забил 438-ю гол в карьере Национальной хоккейной лиги и вышел на чистое четвёртое место по количество голов в лиге среди россиян. Ему удалось обойти Павла Буре, у которого в активе 437 голов.

Следующей целью Ковальчука является Александр Могильный, на счету которого 473 шайбы. Лидирует по этому показателю форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (686). На втором месте находится Сергей Фёдоров (483).