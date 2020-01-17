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Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси»

Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил хет-трик. Ещё по разу отличились Карл Хагелин и Якуб Врана. Форвард Евгений Кузнецов провёл на площадке 17 минут и 55 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «+1». Защитник Дмитрий Орлов получил 18 минут и 8 секунд игрового времени, завершив встречу с коэффициентом полезности «+1». Голкипер Илья Самсонов совершил 32 сейва.

Нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев провёл на площадке 15 минут и 2 секунды, завершив встречу с коэффициентом полезности «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2020, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 2
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Овечкин (Карлсон, Бекстрём) – 15:17' (5x3)   2:0 Овечкин (Бекстрём) – 19:08' (5x5)   3:0 Хагелин (Эллер, Паник) – 20:16' (5x5)   3:1 Симмондс (Хишир, Батчер) – 21:08' (5x5)   3:2 Коулман (Зейджак) – 43:34' (4x5)   4:2 Врана – 46:42' (5x5)   5:2 Овечкин (Уилсон, Карлсон) – 55:42' (5x5)
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