Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил хет-трик. Ещё по разу отличились Карл Хагелин и Якуб Врана. Форвард Евгений Кузнецов провёл на площадке 17 минут и 55 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «+1». Защитник Дмитрий Орлов получил 18 минут и 8 секунд игрового времени, завершив встречу с коэффициентом полезности «+1». Голкипер Илья Самсонов совершил 32 сейва.

Нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев провёл на площадке 15 минут и 2 секунды, завершив встречу с коэффициентом полезности «-1».