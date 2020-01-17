Кучеров оформил дубль в матче с «Миннесотой», забив 20-й гол в сезоне НХЛ. Видео
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» на стадионе «Эксель-Энерджи-Центр» принимает «Тампа Бэй Лайтнинг». На момент написания новости идёт третий период, счёт 3:2 в пользу хозяев.
Дублем в составе «Тампы» отличился российский нападающий Никита Кучеров. Таким образом, Кучеров забил 20-й гол в сезоне Национальной хоккейной лиги, также на его счету 32 голевые передачи при 24 минутах штрафа и показателе полезности "+13".
Видео с голом Кучерова можно посмотреть на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.
Всего в карьере НХЛ Кучеров забил 208 голов и сделал 306 результативных передач в 494 играх.
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