Овечкин оформил 25-й хет-трик в НХЛ. Это девятый результат в истории лиги

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил хет-трик, который стал для него 25-м за карьеру в НХЛ. Александр вышел на девятое место в истории лиги, повторив результат Си Деннени. Александр отстаёт на один хет-трик от Мориса Ришара.

Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (50), второе место занимает Марио Лемье (40), топ-3 замыкает Майк Босси (39). В пятёрку лучших также входят Бретт Халл (33) и Фил Эспозито (32).

Среди действующих хоккеистов российский нападающий является явным лидером. На втором месте Мариан Габорик и форвард «Миннесоты Уайлд» Эрик Стаал (14), на четвёртом — нападающий «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук (13). Габорик продолжает карьеру формально, числясь игроком «Оттавы Сенаторз».