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Гол Ничушкина и передача Каменева помогли «Колорадо» разгромить «Сан-Хосе»

Гол Ничушкина и передача Каменева помогли «Колорадо» разгромить «Сан-Хосе»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла на стадионе «Пепси-центр» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 4:0.

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин забил гол. Ещё по разу отличились Кейл Макар, Райан Грейвз и Мэтт Калверт. Форвард Владислав Каменев отметился результативной передачей. Защитник Никита Задоров провёл на площадке 18 минут и 19 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «+1».
«Колорадо» одержал первую победу после четырёх поражений кряду. «Сан-Хосе» потерпел второе поражение подряд.

В другом матче «Даллас Старз» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2020, пятница. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 0
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Ничушкин (Бураковски) – 00:45' (5x5)   2:0 Макар (Кадри) – 19:57' (5x5)   3:0 Грейвз (Каменев) – 29:59' (5x5)   4:0 Калверт (Белльмар) – 32:42' (4x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2020, пятница. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
1 : 4
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Веси (Райнхарт, Айкел) – 07:01' (5x5)   1:1 Бенн (Хейсканен, Сегин) – 24:28' (5x5)   1:2 Далин (Йокихарью, Окпосо) – 36:10' (5x5)   1:3 Фролик (Лазар, Ристолайнен) – 57:44' (en)   1:4 Гиргенсонс (Окпосо) – 59:50' (en)
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