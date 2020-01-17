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Татар: нельзя удивляться голам Ковальчука, неслучайно у него за 800 очков в НХЛ

Татар: нельзя удивляться голам Ковальчука, неслучайно у него за 800 очков в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Томаш Татар после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (4:1) поделился мнением о результативности одноклубника Ильи Ковальчука.

«У него 800 очков в лиге, поэтому уже не удивляешься, когда он забивает. Здорово, когда он хорошо себя чувствует. Мы знаем, на что способен Илья», — сказал Татар об авторе победного гола в ворота «Филадельфии». «Далеко не случайность, что он столько забивает и отдаёт. Мы рады, что можем использовать его в этом ключе, и уверены, что он прекрасно нам подходит», — цитирует Татара пресс-служба «Монреаля».

Российский нападающий «Монреаля» оформил дубль, первую из шайб забросив в большинстве. Для 36-летнего Ковальчука этот гол стал 144-м за карьеру в НХЛ при игре в большинстве, что является третьим результатом в истории лиги среди российских нападающих. Илья повторил результат завершившего карьеру Сергея Фёдорова.

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