Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Карлсон отпраздновал хет-трик Овечкина, надев шляпу на Холтби на скамейке «Вашингтона»

Карлсон отпраздновал хет-трик Овечкина, надев шляпу на Холтби на скамейке «Вашингтона»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил хет-трик, который стал для него 25-м за карьеру в НХЛ. Александр вышел на девятое место в истории лиги, повторив результат Си Деннени. Капитан «столичной» команды отстаёт на один хет-трик от Мориса Ришара.

Защитник «Вашингтона» Джон Карлсон отпраздновал хет-трик Овечкина, надев шляпу на голкипера Брэйдена Холтби на скамейке «Кэпиталз». В этом матче Холтби исполнял роль бэкапа, а ворота защищал россиянин Илья Самсонов.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».

«Взбешённый Ови втоптал «Нью-Джерси» в грязь». Что пишут в Америке о хет-трике Овечкина
Главный урок игрокам НХЛ – не стоит злить Великую Восьмёрку.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020