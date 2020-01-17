Карлсон отпраздновал хет-трик Овечкина, надев шляпу на Холтби на скамейке «Вашингтона»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил хет-трик, который стал для него 25-м за карьеру в НХЛ. Александр вышел на девятое место в истории лиги, повторив результат Си Деннени. Капитан «столичной» команды отстаёт на один хет-трик от Мориса Ришара.
Защитник «Вашингтона» Джон Карлсон отпраздновал хет-трик Овечкина, надев шляпу на голкипера Брэйдена Холтби на скамейке «Кэпиталз». В этом матче Холтби исполнял роль бэкапа, а ворота защищал россиянин Илья Самсонов.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».
- 17 января 2020
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