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Слепышев: страницу НХЛ для себя не закрывал, но сейчас предложений нет

Слепышев: страницу НХЛ для себя не закрывал, но сейчас предложений нет
Хоккей / КХЛ 0

Форвард ЦСКА Антон Слепышев заявил, что не отказался от планов по возвращению в НХЛ. Ранее россиянин выступал за «Эдмонтон Ойлерз» с 2015 по 2018 годы. Текущий контракт Слепышева с ЦСКА истекает по окончании текущего сезона.

«Пока планов нет, идёт сезон. Да, контракт заканчивается, но все мысли сейчас реально о том, чтобы в хорошей форме подойти. Там уже время покажет.

Конечно, страницу НХЛ для себя не закрывал, там приятно играть. Так что посмотрим, если будут предложения. Сейчас их нет, поэтому что говорить? Дай бог, заметят меня, если продолжу так результативно играть», – приводит слова Слепышева РИА «Новости».

Накануне, 16 января, дубль Слепышева помог ЦСКА разгромить «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:1.

Дубли Окулова и Слепышева помогли ЦСКА разгромить «Сочи»
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