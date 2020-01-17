Тренерский штаб «Лады» отправлен в отставку, Кречин — и.о. главного тренера

Клуб ВХЛ «Лада» (Тольятти) объявил об отставке тренерского штаба. И.о. главного тренера будет Владимир Кречин. В ближайших домашних матчах помогать ему будет главный тренер «Ладьи» Владимир Маленьких.
«Между руководством хоккейного клуба «Лада» и тренерским штабом команды была достигнута договорённость о расторжении контрактов по обоюдном согласию сторон. Свои посты покидают главный тренер Александр Титов, старший тренер Анатолий Степанов, тренер Олег Волков и тренер по физической подготовке Никита Титов. Тренер вратарей Владислав Волков продолжит работу в тольяттинском клубе», – говорится в сообщении клуба.
В турнирной таблице Высшей хоккейной лиги клуб из Тольятти занимает второе место, набрав 59 очков. От лидирующего «Динамо» Санкт-Петербург «Лада» отстаёт на 13 очков.
- 17 января 2020
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