Президент КХЛ рассказал о процессе выбора города проведения Матча звёзд

Президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко рассказал, как происходит процесс выбора города, который принимает Неделю Звёзд хоккея. Ранее стало известно, что в 2021 году Неделя Звёзд будет проходить в Риге (Латвия). На проведение мероприятия также претендовали Хельсинки (Финляндия) и Санкт-Петербург (Россия).

«Многих интересует вопрос, как проходят выборы города, который проводит Матч Звёзд. Четвёртый год подряд кандидаты представляют себя в заявочной кампании, а дальше оценочная комиссия по нескольким десяткам критериев выбирает хозяина матча. За право провести Матч Звёзд 2021 боролись три города: Хельсинки, Санкт-Петербург и Рига. В следующим году Матч Звёзд КХЛ проведёт в столице Латвии», — приводит слова Чернышенко пресс-служба КХЛ.