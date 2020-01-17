Президент КХЛ рассказал о процессе выбора города проведения Матча звёзд

Президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко рассказал, как происходит процесс выбора города, который принимает Неделю Звёзд хоккея. Ранее стало известно, что в 2021 году Неделя Звёзд будет проходить в Риге (Латвия). На проведение мероприятия также претендовали Хельсинки (Финляндия) и Санкт-Петербург (Россия).
«Многих интересует вопрос, как проходят выборы города, который проводит Матч Звёзд. Четвёртый год подряд кандидаты представляют себя в заявочной кампании, а дальше оценочная комиссия по нескольким десяткам критериев выбирает хозяина матча. За право провести Матч Звёзд 2021 боролись три города: Хельсинки, Санкт-Петербург и Рига. В следующим году Матч Звёзд КХЛ проведёт в столице Латвии», — приводит слова Чернышенко пресс-служба КХЛ.
- 17 января 2020
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