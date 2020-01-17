Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Президент КХЛ рассказал о процессе выбора города проведения Матча звёзд

Президент КХЛ рассказал о процессе выбора города проведения Матча звёзд
Хоккей / КХЛ 0

Президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко рассказал, как происходит процесс выбора города, который принимает Неделю Звёзд хоккея. Ранее стало известно, что в 2021 году Неделя Звёзд будет проходить в Риге (Латвия). На проведение мероприятия также претендовали Хельсинки (Финляндия) и Санкт-Петербург (Россия).

«Многих интересует вопрос, как проходят выборы города, который проводит Матч Звёзд. Четвёртый год подряд кандидаты представляют себя в заявочной кампании, а дальше оценочная комиссия по нескольким десяткам критериев выбирает хозяина матча. За право провести Матч Звёзд 2021 боролись три города: Хельсинки, Санкт-Петербург и Рига. В следующим году Матч Звёзд КХЛ проведёт в столице Латвии», — приводит слова Чернышенко пресс-служба КХЛ.

Неделя Звёзд хоккея — 2021 состоится в Риге
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020