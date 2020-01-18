Кучеров оформил дубль в матче с «Виннипегом». Видео

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча проходит на стадионе «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс». На момент написания новости проходит второй период, гости ведут со счётом 5:1.

Российский нападающий Никита Кучеров отметился дублем. Таким образом, россиянин забил 22-й гол в сезоне Национальной хоккейной лиги.

Видео второго гола Кучерова можно посмотреть на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.

Теперь на счету игрока 54 очка (22+32) которые он смог набрать в 47 играх сезона. Никита является лучшим бомбардиром команды.

Всего за карьеру в НХЛ Кучеров провёл 494 матча, забив 210 голов и сделав 306 результативных передач.