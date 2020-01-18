Кучеров оформил дубль в матче с «Виннипегом». Видео
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча проходит на стадионе «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс». На момент написания новости проходит второй период, гости ведут со счётом 5:1.
Российский нападающий Никита Кучеров отметился дублем. Таким образом, россиянин забил 22-й гол в сезоне Национальной хоккейной лиги.
Видео второго гола Кучерова можно посмотреть на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.
Теперь на счету игрока 54 очка (22+32) которые он смог набрать в 47 играх сезона. Никита является лучшим бомбардиром команды.
Всего за карьеру в НХЛ Кучеров провёл 494 матча, забив 210 голов и сделав 306 результативных передач.
Кучеров реализовал выход «два в ноль» в игре с «Виннипегом»
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