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«Анахайм» в овертайме обыграл «Каролину», у А. Свечникова «-2»

«Анахайм» в овертайме обыграл «Каролину», у А. Свечникова «-2»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча прошла на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.

В составе победителей отличились Эрик Гудбрансон и Сэм Стил. Единственную шайбу за «Каролину» забросил Себастьян Ахо. Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников провёл на площадке 17 минут и 23 секунды и завершил встречу с коэффициентом полезности «-2».

Таким образом, «Каролина» потерпела третье поражение кряду. «Анахайм» в свою очередь одержал вторую победу подряд.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс», а «Анахайм Дакс» встретится с «Сан-Хосе Шаркс».

НХЛ - регулярный чемпионат
18 января 2020, суббота. 03:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
1 : 2
ОТ
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Ахо (Эдмундсон, Терявяйнен) – 03:59' (5x5)   1:1 Гудбрансон (Гецлаф, Хольцер) – 18:18' (5x5)   1:2 Стил (Сильверберг, Линдхольм) – 61:36' (3x3)
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