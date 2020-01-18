«Анахайм» в овертайме обыграл «Каролину», у А. Свечникова «-2»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча прошла на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.

В составе победителей отличились Эрик Гудбрансон и Сэм Стил. Единственную шайбу за «Каролину» забросил Себастьян Ахо. Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников провёл на площадке 17 минут и 23 секунды и завершил встречу с коэффициентом полезности «-2».

Таким образом, «Каролина» потерпела третье поражение кряду. «Анахайм» в свою очередь одержал вторую победу подряд.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс», а «Анахайм Дакс» встретится с «Сан-Хосе Шаркс».