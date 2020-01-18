Дубль Кучерова помог «Тампе» разгромить «Виннипег»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла на стадионе «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» и завершилась разгромной победой гостей со счётом 7:1.

Нападающий «Тампы» Энтони Чирелли оформил хет-трик. Российский нападающий Никита Кучеров забросил две шайбы. Защитник Михаил Сергачёв отметился результативной передачей. Голкипер Андрей Василевский совершил 30 сейвов.

Защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов провёл на площадке 19 минут и 51 секунду и завершил встречу с коэффициентом полезности «-2».

Таким образом, «Виннипег» потерпел третье поражение за последние четыре игры. «Тампа» в свою очередь одержала вторую победу за последние три игры.