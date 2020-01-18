Дубль Кучерова помог «Тампе» разгромить «Виннипег»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла на стадионе «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» и завершилась разгромной победой гостей со счётом 7:1.
Нападающий «Тампы» Энтони Чирелли оформил хет-трик. Российский нападающий Никита Кучеров забросил две шайбы. Защитник Михаил Сергачёв отметился результативной передачей. Голкипер Андрей Василевский совершил 30 сейвов.
Защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов провёл на площадке 19 минут и 51 секунду и завершил встречу с коэффициентом полезности «-2».
Таким образом, «Виннипег» потерпел третье поражение за последние четыре игры. «Тампа» в свою очередь одержала вторую победу за последние три игры.
НХЛ - регулярный чемпионат
18 января 2020, суббота. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
1 : 7
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Чирелли (Палат, Джонсон) – 09:27' (5x5) 0:2 Кучеров (Стэмкос, Пойнт) – 12:21' (5x5) 0:3 Чирелли (Палат) – 19:07' (5x5) 0:4 Кучеров (Пойнт, Стэмкос) – 27:21' (5x5) 0:5 Вераге (Макдона) – 31:10' (5x5) 1:5 Рослович (Перро) – 31:44' (5x5) 1:6 Чирелли (Палат) – 47:48' (5x5) 1:7 Киллорн (Стивенс, Сергачёв) – 50:45' (5x5)
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