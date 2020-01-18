Бобровский: толерантность и терпение – это то, что сразу бросается в глаза в США

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский рассказал о жизни в США и сравнил её с жизнью в России.

«Как в родном Новокузнецке с хоккеем? Общаемся с отцом, отец, по возможности, там помогает. У нас там свой фонд, финансируем поездки. Если честно, не в курсе последних новостей, что там происходит.

Америка, безусловно, входит в одну из лучших стран мира. Сильная экономика. Отлаженная система, много богатых и финансово преуспевающих людей, но и здесь есть неудобства. Я вообще не сторонник сравнивать, что здесь хорошо, а там плохо. Везде свои плюсы и минусы. Здесь мне живётся классно и комфортно, семья здесь счастлива. Считаю, в каждом городе, в каждой стране есть достопримечательности и свои недостатки.

Правда везде есть, грязь можно найти в любом городе. Это зависит от того, на что смотришь. Конечно, в Новокузнецке есть проблемы, есть бедные районы, но такие районы есть в каждом городе, каким бы большим он ни был. Там также живут хорошие и добрые люди, которые делают добро для города.

Станет ли трагедией, если в Новокузнецке не будет хоккея в нынешнем виде? Думаю, да. Хоккей для города был отдушиной, монументальной вещью. Люди ходили, болели, выплёскивали энергию, поддерживали команду, любили хоккей. Для маленьких ребятишек это было мотивацией, хоккей был стилем жизни, где можно себя дисциплинировать, вместе с другими ребятами всегда быть в спорте, в движении. Хоккей воспитывает хороших мужиков, а не только профессионалов для большого спорта. Хоккей даёт мечту и надежду.

Что больше всего нравится в США? Это глубокий разговор, на три вещи пальцем не ткнуть, надо разворачивать каждый ответ. То, что сразу бросается в глаза — это толерантность или терпение. Люди терпимо относятся, если ты, например, по-английски не очень хорошо говоришь. Они стараются тебя понять и тебе помочь», — сказал Бобровский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.