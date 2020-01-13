Бобровский пропустил матч с «Торонто» из-за травмы верхней части тела
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 8:4.
Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский пропустил матч. Как сообщает журналист TSN Марк Мастерс в своём «твиттере» Бобровский получил травму верхней части тела. При этом, главный тренер «Флориды» Джоэль Кенневилль рассчитывает на Бобровского в следующем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз».
«Флорида» одержала третью победу за последние четыре матча. В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Сергей Бобровский провёл 34 матча, в среднем пропуская 3,2 шайбы за игру.
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