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Бобровский пропустил матч с «Торонто» из-за травмы верхней части тела

Бобровский пропустил матч с «Торонто» из-за травмы верхней части тела
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 8:4.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский пропустил матч. Как сообщает журналист TSN Марк Мастерс в своём «твиттере» Бобровский получил травму верхней части тела. При этом, главный тренер «Флориды» Джоэль Кенневилль рассчитывает на Бобровского в следующем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз».

«Флорида» одержала третью победу за последние четыре матча. В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Сергей Бобровский провёл 34 матча, в среднем пропуская 3,2 шайбы за игру.

Передача Дадонова помогла «Флориде» обыграть «Торонто» в матче с 12-ю голами
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