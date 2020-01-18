Бобровский: попросил бы Мишустина уделить внимание хоккею в Новокузнецке. И самому городу

Российский голкипер «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал отставку Правительства РФ и назначение на пост премьер-министра Михаила Мишустина. Он известен, как страстный любитель хоккея. На посту премьер-министра Мишустин сменил Дмитрия Медведева.
«Что бы пожелал Мишустину, который связан с хоккеем? Сложно так сказать. Думаю, попросил бы оставить хоккей, поддерживать и развивать его. Чтобы хоккей жил в Новокузнецке, здесь не надо углубляться, хотя бы просто уделить внимание хоккею. И самому городу тоже.
А что там проблемное – дороги...? — Дороги, в принципе, там неплохие. Но, опять же, я этим летом не был в Новокузнецке, внимание всегда хорошо. Всегда есть, что улучшить», — сказал Бобровский корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.
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