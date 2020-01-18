Худобин: честно говоря, мой вратарский стиль — просто остановить шайбу
Голкипер клуба НХЛ «Даллас Старз» Антон Худобин поделился мнением о вратарском стиле, отметив, что предпочитает играть не по какой-то конкретной системе.
«Чем непредсказуемее вратарь, тем сложнее его переиграть. Никогда не фокусировался на определённом стиле. Мой стиль, если честно, — это просто остановить шайбу. И не важно, что там в моей голове — полная стойка, на одном колене, обратный VH, обычный VH, не знаю. Намного важне широкий арсенал сейвов, чтобы в нужный момент голкипер мог применить нужный», — приводит слова голкипера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
33-летний Худобин в регулярном чемпионате НХЛ отражает 93,2% бросков при коэффициенте надёжности 2,13.
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