КХЛ на Матче звёзд пошутила над камерой TSN из финала МЧМ

Континентальная хоккейная лига на Матче звёзд пошутила над камерой TSN из финала МЧМ, разместив на льду специального «арбитра». Таким образом лига напомнила о камере телеканала TSN, сыгравшей косвенную роль в поражении сборной России в финале МЧМ-2020.
Посмотреть видео можно в «Твиттере».
Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги проходит в рамках ФОНБЕТ Недели звёзд хоккея. Сегодня, 18 января, в Москве проходит мастер-шоу, где хоккеисты соревнуются в различных конкурсах. Завтра, 19 января, сборные дивизионов Тарасова, Харламова, Чернышёва и Боброва встретятся в специальном шоу-матче.
Первый Матч звёзд был сыгран в сезоне-2008/2009 на Красной площади в Москве. С того времени формат шоу-матча неоднократно менялся.
Матч звёзд КХЛ 2021 года пройдёт в Риге.
- 18 января 2020
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