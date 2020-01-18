Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

КХЛ на Матче звёзд пошутила над камерой TSN из финала МЧМ

КХЛ на Матче звёзд пошутила над камерой TSN из финала МЧМ
Хоккей / КХЛ 0

Континентальная хоккейная лига на Матче звёзд пошутила над камерой TSN из финала МЧМ, разместив на льду специального «арбитра». Таким образом лига напомнила о камере телеканала TSN, сыгравшей косвенную роль в поражении сборной России в финале МЧМ-2020.

Посмотреть видео можно в «Твиттере».

Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги проходит в рамках ФОНБЕТ Недели звёзд хоккея. Сегодня, 18 января, в Москве проходит мастер-шоу, где хоккеисты соревнуются в различных конкурсах. Завтра, 19 января, сборные дивизионов Тарасова, Харламова, Чернышёва и Боброва встретятся в специальном шоу-матче.

Первый Матч звёзд был сыгран в сезоне-2008/2009 на Красной площади в Москве. С того времени формат шоу-матча неоднократно менялся.

Матч звёзд КХЛ 2021 года пройдёт в Риге.

Судьи со скандалом не дали России спасти финал. Побоялись удалять канадца за выброс шайбы
Даже лайнсмен показал две минуты. Сборная России должна была играть в концовке «6 на 3» и могла спасти этот финал.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020