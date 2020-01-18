Зарипов: к идее костюма с флагом Татарстана и эчпочмаком отнёсся положительно

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов поделился впечатлениями от Матча звёзд КХЛ, проходящего в рамках ФОНБЕТ Недели звёзд хоккея.
«Такие праздники всегда проходят в идентичном настроении. Сегодня во дворце хорошая атмосфера. Она же царит в раздевалках и командах. К идее с костюмом отнёсся положительно. Мы уже привыкли к тому, что на таких мероприятиях постоянно что-то придумывается. Пришла идея с национальным флагом Татарстана и эчпочмаком, чтобы подбодрить всю команду Харламова. Как видите, в конкурсе буллитов мы забили больше всех голов. Клюшкой «ЗаряД» в команде играю только я!
Здесь положительная атмосфера. Все шутят и общаются. Нет установки выиграть, здесь праздник. Вся страна отдыхает, отдыхают и хоккеисты. Задачи догнать Мозякина по количеству Матчей звёзд у меня нет. Конечно, мне хочется попадать сюда. Для меня это определённый показатель моих результатов. Как будет дальше — я не знаю. Но я бы с удовольствием поприсутствовал с Мозякиным на таком мероприятии. Я общался с Сергеем, и он сказал, что он серьёзно простудился, и поэтому не смог здесь присутствовать», — передаёт слова Зарипова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 18 января 2020
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