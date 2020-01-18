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Александр Сёмин исполнил буллит на Матче звёзд вместе с сыном

Александр Сёмин исполнил буллит на Матче звёзд вместе с сыном
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий подольского «Витязя» Александр Сёмин на Матче звёзд КХЛ исполнил буллит вместе с маленьким сыном. Дуэту не удалось пробить голкипера Юлиуса Гудачека, шайба осталась на ленточке ворот.

Посмотреть видео можно в «Инстаграме».

Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги проходит в рамках ФОНБЕТ Недели звёзд хоккея. Сегодня, 18 января, в Москве проходит мастер-шоу, где хоккеисты соревнуются в различных конкурсах. Завтра, 19 января, сборные дивизионов Тарасова, Харламова, Чернышёва и Боброва встретятся в специальном шоу-матче.

Первый Матч звёзд был сыгран в сезоне-2008/2009 на Красной площади в Москве. С того времени формат шоу-матча неоднократно менялся.

Матч звёзд КХЛ 2021 года пройдёт в Риге.

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