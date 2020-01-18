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Сёмин: не знаю, как в таких шлемах русские богатыри когда-то бились

Сёмин: не знаю, как в таких шлемах русские богатыри когда-то бились
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий подмосковного «Витязя» Александр Сёмин поделился впечатлениями от Матча звёзд КХЛ.

«В таком богатырском шлеме я бы не смог играть точно! Не знаю, как в них русские богатыри когда-то бились. Перед Матчем звёзд нам очень спонтанно возникла идея выйти забивать буллит вместе с сыном, главное, чтобы ему понравилось. В последний раз я участвовал в Матче звёзд в 2006 году в Мытищах ещё до КХЛ. Спасибо, что пригласили в этот раз», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги проходит в рамках ФОНБЕТ Недели звёзд хоккея. Сегодня, 18 января, в Москве проходит мастер-шоу, где хоккеисты соревнуются в различных конкурсах. Завтра, 19 января, сборные дивизионов Тарасова, Харламова, Чернышёва и Боброва встретятся в специальном шоу-матче.

Александр Сёмин исполнил буллит на Матче звёзд вместе с сыном
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