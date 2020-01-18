Юрки Йокипакка выиграл конкурс по силе броска в Матче звёзд КХЛ

Защитник новосибирской «Сибири» Юрки Йокипакка выиграл конкурс по силе броска на Матче звёзд КХЛ. Финскому защитнику удалось отправить шайбу со скоростью 164 км/ч.
От дивизиона Чернышёва выступали Даррен Диц («Барыс») и Адам Альмквист («Адмирал»), от дивизиона Харламова – Кристиан Хенкель («Ак Барс») и Йокипакка, от дивизиона Тарасова – Илья Шинкевич («Витязь») и Чарлз Геноуэй («Торпедо»), от дивизиона Боброва – Микко Лехтонен («Йокерит») и Юусо Хиетанен («Динамо» Москва).
Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги проходит в рамках ФОНБЕТ Недели звёзд хоккея. Сегодня, 18 января, в Москве проходит мастер-шоу, где хоккеисты соревнуются в различных конкурсах. Завтра, 19 января, сборные дивизионов Тарасова, Харламова, Чернышёва и Боброва встретятся в специальном шоу-матче.
- 18 января 2020
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