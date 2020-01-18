Шестёркин будет основным вратарём «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче с «Коламбусом»

Голкипер клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин сыграет во встрече с «Коламбус Блю Джекетс», информирует официальный «твиттер» команды. Для россиянина это будет третий матч в Национальной хоккейной лиге.



Ранее Шестёркин успешно дебютировал в НХЛ после того, как «Рейнджерс» вызвали его из фарм-клуба из АХЛ. Шестёркин принял участие в двух матчах и в обоих одержал победы.



Игорь был задрафтован «Нью-Йорк Рейнджерс» в четвёртом раунде под общим 118-м номером в 2014 году. Шестёркин проводит свой первый сезон в США. На протяжении первой части сезона он выступал за «Хартфорд Вулф Пэк». До этого Игорь на протяжении пяти сезонов играл в Континентальной хоккейной лиге за санкт-петербургский СКА.

«Да какой я основной? Хрен с горы». Шестёркин – новый герой «Рейнджерс» Российский вратарь влюбляет в себя великий «Мэдисон Сквер Гарден». Наш корреспондент встретился с ним после его второго матча в НХЛ.