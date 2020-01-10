«Да какой я основной? Хрен с горы». Шестёркин – новый герой «Рейнджерс»

«Медисон Сквер Гарден» — место, где феерил Уэйн Гретцки. Место, где Мухаммед Али побеждал Джона Фрейзера. Место, где Мэрилин Монро поздравляла с днём рождения Джона Кеннеди. И, наконец, место, где сегодня 18 тысяч болельщиков «Рейнджерс» кричат имя «Игорь» в честь своего нового основного вратаря. Игорь Шестёркин проводит второй матч в основе столичной команды: вновь основа, вновь победа и вновь восторг зрителей.

— Лундквист – это наше сердце, — говорят фанаты «Рейндржерс. – Но нам надо смотреть в будущее. И это будущее – Шестёркин.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Рейнджерс».



С Игорем нам удалось пообщаться после игры.

«Когда объявляли фамилию, расплакаться можно было»

— Вам сейчас было комфортнее, чем перед первой игрой? – первый вопрос задали канадские журналисты.

— Точно меньше переживал, — отвечает Игорь. — Да и игра получилась интересной. Не очень понял, почему засчитали третью шайбу (эпизод действительно было сложно разобрать). Но мне нравится, что больше бросают.



— Почти 50 бросков по вашим воротам – как с этим справиться?

— Статистику набиваю, можно так сказать (улыбается). А в остальном это не проблема, просто я сильно благодарен за возможность закрепиться в «Рейнджерс».



— Когда во время вашего матча с «Дэвилз» арена заряжала: «Игорь, Игорь» — что чувствовали в этот момент?

— Чувствовал, что прямо мурашки по коже бегут. Спасибо болельщикам — это придаёт уверенности и сил. Не ожидал, что фанаты меня так быстро примут, в шоке просто. Когда мою фамилию объявляли, арена заликовала, я просто в одну точку уставился, там расплакаться можно было.



— Реально готовы былы расплакаться или немного стыдновато было, что так поддерживают?

— Да почему стыдновато? Гордость была.



— За реализацию мечты детства?

— Ну да, но всё постепенно, день за днём происходит. Очень счастлив, что дебютировал в НХЛ, две игры подряд сыграл, хочется выступать ещё лучше, так как недочёты ещё есть, которые срочно надо исправлять, потому что потом времени уже не будет, поезд может уехать до «Хартфорда», куда не очень охота.

«По дороге на арену дрожали руки». Шестёркин выиграл первый матч за «Рейнджерс» А Артемий Панарин набрал три очка и стал шестым бомбардиром сезона НХЛ.

«Не могу сказать, что вытесняю Лундквиста»

— Что легендарный Лундквист вам сейчас говорит?

— Да он для меня легендой ещё в Москве был. Как его впервые летом увидел, был в восторге от его подхода к тренировочному процессу. Он до тренировки – в зале, после тренировки – в зале. На лёд самый первый выходит и самый последний уходит. Это очень крутой человек! Счастлив и благодарен судьбе, что удалось с ним познакомиться и так близко посмотреть, как он относится к работе.



— Но он вас поддерживает из разряда: «Давай, я беру над тобой шефство»?

— Ну нет. Не настолько. Просто перед первой игрой он пожелал удачи, сказал, что это шоу, это должно быть весело, наслаждайся!

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Рейнджерс».



— Но ведь вы вытесняете его из состава теперь.

— Не могу сказать, что вытесняю. Мне просто дают шанс, которым надо воспользоваться.



— Просто вас в АХЛ называли Царем, а здесь как?

— Да каким Царем? В присутствии Лундквиста-то просто голову за такое отрубят. Даже не думаю над этим. Он до сих пор здесь первый номер, просто за любой шанс надо цепляться.

— Как вы себя вообще чувствуете в Нью-Йорке?

— Да это шикарный город. Подходят иногда, спрашивают, желают удачи, хотя город, конечно, очень дорогой. В принципе, по основным точкам тяжело гулять, потому что очень много народу.



— Но вы в метро спускались?

— Был однажды. Но что-то поезда не дождались и решили подняться. Вот и всё.



— Но есть ощущение, что вы теперь основной?

— Да кто я такой, какой основной? Хрен (в оригинале было более крепкое слово. — Прим. «Чемпионата») с горы пока, как говорится. Нужно просто работать на полную и помнить, что уже завтра эта сказка может закончиться.