Защитник клуба «Нью-Йорк Айлендерс» Девон Тэйвз спародировал «птичку» Евгения Кузнецова после гола во втором периоде матча с «Вашингтон Кэпиталз». Напомним, Кузнецов празднует забитые голы фирменным движением с взмахиваниями рук по бокам.



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Напомним, в первом периоде шайбой в ворота «островитян» отметился нападающий Александр Овечкин. Для Овечкина этот гол стал 32-м в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.



Таким образом, россиянин догнал легендарного нападающего Марио Лемье по количеству заброшенных шайб за карьеру в НХЛ. В активе россиянина стало 690 точных бросков, как и на счету занимающего общее 10-е место в истории лиги легендарного канадца. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894 шайбы), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766).

Овечкин — 9-й снайпер в истории НХЛ! Догнал Айзермана и стал ещё ближе к рекорду Гретцки! Капитан «Вашингтона» забил 692-й гол в карьере, обогнал Марио Лемье и догнал ещё одну легенду – Стива Айзермана.