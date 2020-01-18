Защитник клуба «Нью-Йорк Айлендерс» Девон Тэйвз спародировал «птичку» Евгения Кузнецова после гола во втором периоде матча с «Вашингтон Кэпиталз». Напомним, Кузнецов празднует забитые голы фирменным движением с взмахиваниями рук по бокам.
Посмотреть видео можно в «твиттере» NHL GIFs.
Напомним, в первом периоде шайбой в ворота «островитян» отметился нападающий Александр Овечкин. Для Овечкина этот гол стал 32-м в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.
Таким образом, россиянин догнал легендарного нападающего Марио Лемье по количеству заброшенных шайб за карьеру в НХЛ. В активе россиянина стало 690 точных бросков, как и на счету занимающего общее 10-е место в истории лиги легендарного канадца. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894 шайбы), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766).
- 18 января 2020
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