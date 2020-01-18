Ковальчук: пауза мне не помешает, игры идут друг за другом

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук поделился мнением о своей текущей физической форме.
«Сейчас нахожусь в отличной форме, хотя пауза, пожалуй, не помешает. Игры идут плотно друг за другом, а я не принимал участия в матчах на протяжении почти двух месяцев. Пауза на Матч звёзд поможет перевести дух и поддержать нормальное состояние», — приводит слова Ковальчука официальный сайт «Монреаля».
Напомним, недавно Ковальчук забил свой 144-й гол в НХЛ при игре в большинстве, что является третьим результатом в истории лиги среди российских нападающих. Илья повторил результат завершившего карьеру Сергея Фёдорова. Национальный рекорд принадлежит капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину (258), второе место занимает форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин (146).
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